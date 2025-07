Anderlecht prêt à imiter les supporters du Standard à la RAAL ? L'action des Rouches pourrait faire tache d'huile

Les supporters du Standard ne seront pas du voyage à La Louvière, en signe de protestation quant au nombre restreint de cars autorisés. Cela pourrait donner des idées aux sympathisants d'autres équipes de Pro League.

Malgré l'effervescence du retour en D1A et du nouveau stade, la RAAL fait parler d'elle pour l'accueil des supporters visiteurs. Le calendrier ayant fixé une rencontre face au Standard pour la reprise, la caisse de résonance est d'autant plus importante.

Le nombre important de supporters rouches qui auraient voulu se rendre chez les Loups a mis en lumière les problèmes d'organisation de ces derniers quant à l'accueil des visiteurs, notamment un parking plus exigu que prévu.

Un boycott élargi à d'autres clubs de D1A

Plutôt que de se déplacer en nombre restreint, les sympathisants liégeois ont boycotté la rencontre en signe de protestation, indiquant que la situation dépasse le cadre de cette journée d'ouverture et concerne tous les clubs et supporters de D1A, qui pourraient également être confrontés à de telles restrictions à l’avenir.

Leur message semble passé : L'Avenir écrit qu'à Anderlecht, la question de boycotter le déplacement du 22 novembre prochain est clairement envisagée. Avec les mêmes motifs de frustration qu'à Liège : une impression de gâchis et que la situation arrange bien la RAAL pour permettre de réduire le budget sécurité.

Et ce n'est pas tout : l'Antwerp réfléchirait également à faire de même. En revanche, ce ne serait pas le cas au sein du Club de Bruges et de Charleroi. Une situation regrettable, même les supporters de la RAAL avaient poussé le club et les autorités à accepter un plus grand nombre de visiteurs liégeois.