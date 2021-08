Bruges passe à l'attaque pour Mohamed Daramy !

Mohamed Daramy, attaquant de 19 ans du FC Copenhague, est sur la liste du Club de Bruges. Mieux, le club danois nous apprend ce mercredi qu'une offre a bien été formulée.

Si le club danois confirme pour l'offre, aucun montant n'est cité et les dirigeants affirment que les négociations sont en cours mais que rien ne dit qu'un accord sera trouvé. A copenhague, il a marqué 15 buts en 85 rencontres et est considéré comme un grand espoir national, puisqu'il joue avec les U2 danois.

F.C. København kan bekræfte, at der er modtaget et tilbud på Mohamed Daramy fra belgiske @ClubBrugge. Der pågår i øjeblikket forhandlinger mellem parterne, og der er ikke sikkerhed for, at en aftale vil blive indgået #fcklive https://t.co/s8QbhW6eeM