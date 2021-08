Karim Belhocine intéresse plusieurs pays du Golfe

Libre depuis la fin de son aventure carolo, Karim Belhocine est suivi par plusieurs clubs dans le Golfe. Il était proche de s'engager en Arabie Saoudite.

Selon nos informations, Karim Belhocine (43 ans) aurait été en discussions avancées avec un club d'Arabie Saoudite. L'ancien entraîneur du Sporting Charleroi ne rejoindra pas le championnat saoudien, où entraîne notamment Yannick Ferrera depuis plusieurs années, mais son profil reste très suivi dans le Golfe, où les coachs et le football belges ont la cote.

Ainsi, il nous revient que des clubs qataris et émiratis (de Dubaï, précisément) suivraient Karim Belhocine avec attention, et que celui-ci ne serait pas opposé à l'idée d'y tenter sa chance. Le succès des entraîneurs algériens au Moyen-Orient, avec notamment Djamel Belmadi qui a dirigé le Qatar et Al-Duhail avant de prendre la tête des Fennecs d'Algérie, n'est pas étranger à cet intérêt pour Belhocine, qui est libre depuis avril dernier et prend son temps pour se choisir un nouveau challenge.