L'effet Messi: rupture de stock sur les maillots

Si vous voulez commander un maillot, il va falloir s'armer de patience....

En rémunérant Lionel Messi (34 ans) à hauteur de 40 millions d'euros net par saison (salaire, primes et droits à l'image), le Paris Saint-Germain va une nouvelle fois casser sa tirelire. Mais le club de la capitale a calculé son coup et compte bien rentabiliser cette opération financièrement grâce à l'augmentation de ses recettes marketing, qui devraient bénéficier d'un énorme coup de boost suite à l'arrivée de la superstar argentine.

La preuve : quelques heures seulement après l'officialisation de sa signature, plus aucun maillot floqué avec le 30 et au nom de la Pulga n'était disponible sur la boutique en ligne du PSG ! Seuls des modèles en taille enfant ou en version femme sont proposés et en pré-commande.

Pour les plus motivés, une seule solution : se rendre sur place à la boutique du PSG sur les Champs-Elysées qui devrait proposer des exemplaires en quantité limitée. Mais au vu de l'engouement sans précédent, le stock risque de s'écouler en quelques minutes !