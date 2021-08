Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 14/08: Batshuayi - Bruno - Rob Nizet - Millan - Hendrickx - Khaoui - Cutrone

Patrick Cutrone de retour en Italie

Patrick Cutrone rejoint Empoli. L’attaquant italien qui a passé la pré-saison avec Wolverhampton et le groupe de Bruno Lage, a accepté un prêt d’une saison avec le club italien nouvellement promu. Le buteur âgé de 23 ans compte 28 apparitions chez les Wolves et trois buts à son actif après des prêts du côté de la Fiorentina et de Valence.

📣 𝙋𝙖𝙩𝙧𝙞𝙘𝙠 𝘾𝙪𝙩𝙧𝙤𝙣𝙚 𝙚̀ 𝙪𝙣 𝙣𝙪𝙤𝙫𝙤 𝙘𝙖𝙡𝙘𝙞𝙖𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙖𝙯𝙯𝙪𝙧𝙧𝙤



Attaccante italiano classe 1998, arriva a titolo temporaneo dal @Wolves pic.twitter.com/7Ngw52GnE1 — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) August 13, 2021

Saîf-Eddine Khaoui reste en Ligue 1

Libre de tout contrat avec l'Olympique de Marseille depuis le 1er juillet, Saîf-Eddine Khaoui (26 ans) reste en Ligue 1. Le promu Clermont vient d’annoncer le transfert définitif de l'international tunisien pour une saison (plus une en option).