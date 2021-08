Le jeune belge Rob Nizet quitte Norwich City pour l'Italie

Rob Nizet, espoir belge de Norwich City, quitte les Canaris pour l'Italie.

Le jeune Rob Nizet (19 ans), formé à Anderlecht et ayant rejoint Norwich City en 2019, quitte l'Angleterre : le latéral, titulaire indiscutable en équipe réserve, a rejoint Lecce (Serie B), où il évoluera d'abord la Primavera (réserve). Nizet n'a jamais eu l'occasion de faire ses débuts en équipe A avec Norwich City et compte 40 match avec les U23 (pour 3 buts et 2 assists).