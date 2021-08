Massimo Bruno, libre, vers la Turquie ?

Massimo Bruno n'a pas été prolongé au Sporting Charleroi et est toujours un joueur libre. Il est désormais cité en Turquie.

Où évoluera Massimo Bruno (27 ans) la saison prochaine ? Le milieu offensif est libre depuis la fin de son contrat à Charleroi et une saison à 20 matchs (2 buts) au Mambourg. Et d'après le média turc Bursada Bugun, il aurait trouvé un accord avec le club turc de Bursaspor : Bruno était en Turquie ce vendredi et aurait signé un contrat de deux ans, à en croire la presse locale.