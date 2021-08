L'entraîneur du Besiktas confirme pour Michy Batshuayi

Michy Batshuayi (27 ans) va bel et bien quitter Chelsea, où il n'obtiendra pas d'opportunités de temps de jeu cette saison. Le Diable Rouge était cité depuis plusieurs jours au Besiktas, et c'est désormais l'entraîneur du club stambouliote qui a confirmé les négociations avec les Blues : "Nous sommes actuellement en discussions pour signer Michy Batshuayi depuis Chelsea. Si tout se passe comme prévu, je m'attends à ce qu'il rejoigne l'équipe la semaine prochain", a déclaré Sergen Yalçin.

Batshuayi reste sur une saison mitigée en prêt à Crystal Palace, durant laquelle il disputera 20 matchs pour 2 buts et 2 passes décisives.

Besiktas manager Sergen Yalçin: “We’re currently in talks to sign Michy Batshuayi from Chelsea. If nothing goes wrong, I expect him to join the squad next week”. 🦅 #CFC



Besiktas are also negotiating to sign Stefano Denswil from Bologna as new defender.