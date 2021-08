Lautaro Martinez a pris une décision

L'attaquant de l'Inter est cité dans pas mal de clubs lors de ce mercato.

Annoncé à Arsenal, puis Tottenham, Lautaro Martinez (23 ans, 48 matchs et 19 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) ne quittera pas l'Inter cet été. En effet, l'attaquant argentin compte bien poursuivre son aventure avec le champion d'Italie dans les mois à venir.

"Il veut à nouveau gagner le Scudetto avec l'Inter, jouer une bonne Ligue des Champions avec les Nerazzurri et, comme je l'ai déjà dit, il ne pense pas du tout à quitter l'Italie, a fait savoir son agent, Alejandro Camano, à FCInterNews. Nous ferons tout notre possible pour rester avec les Nerazzurri. Martinez est très heureux à Milan, il entretient d'excellentes relations avec ses coéquipiers et avec le nouvel entraîneur. Il a écouté de nombreuses offres, mais n'a jamais pris aucune d'entre elles au sérieux. Il croit - et nous croyons - qu'il y a encore de la vie à l'Inter."