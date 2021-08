La barre des 300 matchs pour Hannes Van Der Bruggen

Un cap symbolique franchi par le médian du Cercle le week-end dernier.

Actif au Cercle de Bruges depuis le début de l'année, Hannes Van Der Bruggen a atteint le cap symbolique des 300 matchs professionnels, dimanche contre le Sporting d'Anderlecht. Ce n'était que son 15e match pou les Groen en Zwart. Avant ça, il avait disputé 143 rencontres avec les Buffalos (entre 2011 et 2017) et 142 avec Courtrois (entre 2017 et 2021).