Transfert exotique en vue pour Percy Tau ?

L'attaquant sud-africain avait fait sensation en Belgique, lors de son passage à l'Union.

Prêté successivement à l'Union, Bruges puis Anderlecht, Percy Tau est retourné depuis à Brighton.

Le contraste est assez important entre son passage à Bruxelles et sa situation actuelle. Peu en vue du côté de la Premier League, l'international n'a pas su s'imposer depuis son retour en Angleterre, avec six apparitions lors des six derniers mois avec les Seagulls, dont la plupart en tant que remplaçant.

Le joueur de 27 ans fait désormais l'objet de rumeurs de départ, dont une surpenante qui l'envoie vers le club égyptien d'Al Ahly.

D'après The Argus, Tau devrait rejoindre l'Égypte à la fin du mois, lorsque le championnat se terminera. Il retrouverait Pitso Mosimane à Al Ahly, l'entraîneur sous lequel il a connu ses plus grands succès dans son pays natal, sous les couleurs des Mamelodi Sundowns.