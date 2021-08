D1B: le RWDM résiste à Westerlo

Pas de vainqueur et pas de but dans la première rencontre du week-end en D1B.

Repsectivement tombeurs de Virton et de Mouscron la semaine dernière, Westerlo t le RWDM ouvraient le weejk-end de D1B ce vendredi soir au Kuipje, avec la possibilité de provisoirement s'isoler en tête de la série.

Il n'en sera finalement rien. Malgré des occasions de part et d'autres en début de match et une domination globale du KVC Westerlo, le RWDM a résisté et confirme les bonnes dispositions montrées la semaine dernière. Les deux équipes se quittent sur un partage blanc et Waasland-Beveren, qui reçoit Deinze dimanche soir, aura l'occasion de s'installeur seul en tête du classement.