Briand, poussé vers la sortie

Le joueur d'expérience semble avoir fait son temps chez les Girondins de Bordeaux.

Titulaire lors de la 1ère journée face à Clermont (0-2), Jimmy Briand (36 ans, 2 matchs en L1 cette saison) n'est pas sorti du banc contre Marseille (2-2) la semaine passée, et il a dû attendre la 90e minute pour le faire face à Angers (1-1) ce dimanche. Vous l'aurez compris, le coach Vladimir Petkovic ne compte pas sur le buteur, qui a officiellement été invité à se chercher une porte de sortie selon les informations de RMC Sport.

Briand, qui n'entre pas non plus dans les plans de la nouvelle direction bordelaise menée par Gérard Lopez, commence donc à étudier plusieurs pistes à un an de la fin de son contrat. Nos confrères parlent d'une option dans le Golfe, même si l'homme aux 100 buts en Ligue 1 ne serait pas contre une dernière expérience dans l'élite française. À l'heure actuelle, Ui-Jo Hwang et le jeune Sékou Mara, buteur face à Angers, sont devant l'ancien Rennais dans la hiérarchie des attaquants. Sans oublier l'arrivée imminente de deux recrues dans le secteur offensif.