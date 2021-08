Europa League : Genk relativement épargné, l'Antwerp dans un groupe de feu !

L'Antwerp et Genk connaissent leurs adversaires en Europa League. Genk s'en sort plutôt bien, et l'Antwerp peut s'attendre à des ambiances de folie !

Un tirage prenable pour le Racing Genk

Le Racing Genk a été versé dans le groupe H, et sera confronté au Dinamo Zagreb, tirage assez aisé issu du pot 1. West Ham United est le groupe issu du pot 3 pour les Limbourgeois et sera peut-être l'adversaire le plus relevé, tandis que le pot 4 a réservé le Rapid Vienne à un Racing Genk qui devra clairement viser la qualification.

L'Antwerp dans un groupe de feu

L'ambiance sera folle dans le groupe D, où a été versé l'Antwerp : l'Olympiakos et Fenerbahçe répondront à la folie du Bosuil, tandis que l'adversaire issu du pot 2 est l'Eintracht Francfort. Un tirage très solide, spectaculaire, et qui offrira des rencontres très serrées aux Anversois.

L'intégralité du tirage :

GROUPES :

Groupe A : Olympique Lyonnais, Glasgow Rangers, Sparta Prague, Brondby

Groupe B : AS Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz

Groupe C : Naples, Leicester City, Spartak Moscou, Legia Varsovie

Groupe D : Olympiakos, Eintracht Francfort, Fenerbahçe, Antwerp

Groupe E : Lazio Rome, Lokomotiv Moscou, Olympique de Marseille, Galatasaray

Groupe F : Braga, Étoile Rouge de Belgrade, Ludogorets, Midtjylland

Groupe G : Bayer Leverkusen, Celtic Glasgow, Real Bétis, Ferencvaros

Groupe H : Dinamo Zagreb, Racing Genk, West Ham, Rapid Vienne