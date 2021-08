Un déplacement décisif dans la course à l'Euro pour les Diablotins

Jacky Mathijssen retrouve ses protégés ce lundi avec un match important à préparer. En Turquie, vendredi soir, les Diablotins croiseront un rival direct dans la course à la qualification pour l'Euro 2023. Avec envie et détermination.

Les Diablotins ont parfaitement entamé leur campagne, en juin dernier, en s'imposant avec la manière au Kazakhstan. Mais Jacky Mathijssen sait que c'est un déplacement encore plus délicat qui attend ses troupes cette semaine.

Déplacement difficile

"Ce n'est pas simple d'entamer une campagne par deux déplacements", estime le sélectionneur. "Mais on est capables de faire la différence et on l'a montré au Kazakhstan, où on avait vraiment disputé un très bon match", insiste encore Jacky Mathijssen.

Dans un groupe où figurent également le Danemark et l'Ecosse, la marge d'erreur sera très faible. Le staff des U21 belges en est conscient: un bon résultat en Turquie serait un bon pas en avant dans la course à la qualification.

Avec De Ketelaere et Verschaeren

Et même Roberto Martinez en est conscient. Yari Verschaeren et Charles De Ketelaere, tous les deux dans la sélection de l'équipe A, débuteront d'ailleurs leur rassemblement... avec les Diablotins. "C'est un match très important pour l'avenir du football belge. Les Diablotins ont l'ambition de se qualifier pour l'Euro et pourquoi pas pour les JO. C'est pour ça que Yari et Charles iront en Turquie avec les Diablotins", a confié le Catalan en conférence de presse jeudi dernier.

"Ce sont deux joueurs très importants pour les Diablotins et avec ce match, ils vont encore emmagasiner de l'expérience", ajoute Roberto Martinez. Le Brugeois et l'Anderlechtois seront donc de précieux atouts pour Jacky Mathijssen et les Diablotins en Turquie. Avant de rejoindre les Diables Rouges et de participer à la rencontre contre la Biélorussie, le mercredi 8 septembre.