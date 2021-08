Jan Vertonghen: "C'est logique que Toby soit encore là"

Pour Jan Vertonghen, le départ de Toby Alderweireld vers le Qatar ne change rien.

Certains se demandaient si Toby Alderweireld pourrait perdre sa place en équipe nationale suite à son départ pour le Qatar, Roberto Martinez n'a pas tardé à apporter la réponse: pas question de se passer de l'expérience de l'ancien défenseur des Spurs.

Et son ancien compère de la défense londonienne abonde dans le sens du sélectionner. "Il a encore de l'ambition et il veut encore apporter quelque chose à l'équipe nationale", insiste Jan Vertonghen. "Quand la sélection est tombée, je n'ai pas eu à chercher son nom. C'est logique qu'il soit là. Toby peut tout à fait conserver son niveau. J'en suis certain."