Mario Mandzukic raccroche les crampons

L'ancien international croate annonce sa retraite ce vendredi sur Instagram.

Mario Mandzukic a décidé de mettre fin à sa carrière et c'est sur Instagram qu'il confirme la nouvelle. Avec une photo de ses premières chaussures légendée d'un courrier qu'il adresse à l'enfant qu'il était, "le petit Mario", quand il les a enfilées.

"Le football fera toujours partie de ta vie, mais tu reconnaîtras le moment pour ouvrir un nouveau chapitre", écrit, notamment, celui qui raccroche les crampons à 35 ans, deux mois après la fin de son aventure à Milan.

Des sacres à la pelle et une finale de Coupe du monde

Passé, notamment, par le Bayern, l'Atletico, la Juventus et le Milan AC, Mario Mandzukic a remporté une Ligue des Champions (en 2013 avec le Bayern), mais aussi, entre autres, trois titres de champion de Croatie, deux titres de champion d'Allemagne et quatre titres de champion d'Italie.

Élément moteur de sa sélection entre 2007 et 2018, il a disputé 89 matchs et inscrit 33 buts pour la Croatie. Sa carrière internationale s'est arrêtée à l'issue de la finale de Coupe du monde 2018, perdue contre la France. Un Mondial qu'il avait marqué de son empreinte avec trois buts et un assist lors des quatre matchs à élimination directe de la sélection au damier.