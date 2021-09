Yann Sommer : "Ce n'est pas normal qu'une équipe comme ça fasse une telle performance"

Le portier de la Nati s'est réjoui de la performance de son équipe contre l'Italie (0-0) en qualifications pour la Coupe du monde 2022.

La Suisse a tenu tête à l'Italie ce dimanche soir (0-0). Une très belle performance selon Yann Sommer. "On a eu une semaine chaotique, avec beaucoup d'absences, beaucoup de blessures. Ce n'est pas normal qu'une équipe comme ça, n'ayant pas joué ensemble, fasse une telle performance", a lâché le portier de la Nati dans des propos relayés par l'AFP. "On est très heureux avec ce point. Avant le match, on s'est dit qu'on devait tout faire ensemble, en équipe, très compacte, avec la tête et beaucoup de coeur, on a tout fait sur le terrain. Et on a eu des phases où on a conservé le ballon et contre une équipe comme ça, c'est important. Sur le penalty, j'ai essayé de transmettre un mauvais feeling au tireur italien (Jorginho)..."