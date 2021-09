Jason Lokilo (ex-Anderlecht) à la relance en Pologne

L'ancien produit de Neerpede Jason Lokilo a retrouvé chaussure à son pied après la fin de son bail aux Doncaster Rovers.

Jason Lokilo (22 ans) a disputé 32 matchs la saison passée en League One avec les Doncaster Rovers, inscrivant un but et délivrant 3 assists. Laissé libre au terme de son contrat, il envisageait un retour en Belgique, où plusieurs clubs s'étaient montrés intéressés, mais c'est finalement en Pologne que l'ancien jeune de Neerpede va rebondir.

Lokilo passe de la D3 anglaise à la D1 polonaise : il a signé un contrat au Gornik Leczna, lanterne rouge d'Ekstraklasa.