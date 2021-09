Bryan Heynen, un capitaine irrité après le partage contre l'Union

Le Racing semblait parti pour sa troisième victoire à domicile de la saison, mais s'est fait surprendre dans les ultimes secondes.

L'avantage au score et la supériorité numérique, le Racing Genk était bien parti pour s'imposer contre l'Union, mais les Limbourgeois ont manqué de justesse en fin de match.

Et Bryan Heynen était un peu irrité par cette égalisation tombée dans les derniers instants de la rencontre. "Tout le monde doit faire son travail et à la fin, ce n'est pas arrivé", regrette le capitaine limbourgeois. "A une minute du coup de sifflet final, on obtient un coup de coin et sur le contre, on en concède un... et ils égalisent. On n'était plus du tout organisé, ça ne doit pas arriver."

Les Limbourgeois devront pourtant rapidement oublier cette déconvenue, car c'est l'Europa League qui les attend, jeudi à Vienne.