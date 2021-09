"Bruges a dominé le championnat belge, on doit avoir du respect pour eux"

En conférence de presse, Mauricio Pochettino a montré toute on respect envers le Club de Bruges et a parlé... de Chelsea.

"C’est une équipe qui joue bien, qui a dominé le championnat belge ces dernières années", annonce Pochettino en conférence de presse. "C'est une équipe physique, qui joue un football attractif et peut changer de système, comme lors des derniers matches où elle est passée du 5-3-2 au 4-3-3. Elle peut varier son jeu. On sait qu’en Champions League, ce sont les meilleures équipes d'Europe. On doit avoir du respect pour eux et mettre tous les ingrédients pour gagner ce match."

Avant le début de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se retrouve présenté comme l'un des grands favoris de cette compétition. Au point d'être l'équipe à battre ? L'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a refusé cette étiquette, qu'il donne volontiers à Chelsea, tenant du titre.

"Il est possible qu'avec Chelsea nous sommes les deux équipes à battre sur le papier, vu nos effectifs, mais c’est Chelsea le champion en titre. Et Chelsea a investi encore plus que Paris, donc pour moi c’est elle l’équipe à battre. Nous sommes un club qui a beaucoup recruté, mais nous devons maintenant poser les bases pour devenir une grande équipe", a expliqué le technicien argentin en conférence de presse ce mardi.