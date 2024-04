Besnik Hasi en route vers un deuxième grand club belge après Anderlecht ? Des prétendants au titre ont coché son profil

Besnik Hasi veut des garanties sportives pour prolonger l'aventure au KV Malines, mais certains de ses bastions pourraient quitter le navire pendant l'été. L'ancien d'Anderlecht pourrait donc se laisser tenter par un départ dans un autre club de Pro League.

Besnik Hasi n'est pas passé loin d'envoyer le KV Malines en Play-Offs 1. L'ancien entraîneur d'Anderlecht a relevé des Malinois au bord du gouffre, qui se battent aujourd'hui pour un ticket européen.

En effet, le KVM fait partie des trois équipes, avec La Gantoise et Saint-Trond, à encore pouvoir ambitionner la septième place finale du championnat. Malines n'est qu'à une petite longueur des Buffalos.

En interne, le club derrière les casernes, comme les autres d'ailleurs, prépare déjà la saison prochaine. Avec plusieurs inconnues. L'avenir incertain de cadres tels que Gaëtan Coucke, Elias Cobbaut, Norman Bassette ou Islam Slimani ferait douter le T1, qui réfléchirait à l'idée de prolonger son contrat.

Besnik Hasi vers un autre club de Pro League ?

Besnik Hasi n'est pas contre, mais il veut des garanties sportives. Sans quoi, il filera dans un club plus grand que le KV Malines, et les prétendants risquent de ne pas manquer.

On parle évidemment de La Gantoise, depuis quelques semaines, puisque Hein Vanhaezebrouck quittera probablement la Ghelamco Arena à la fin de la saison. Mais le Racing Genk, l'Antwerp et le Club de Bruges pourraient aussi chercher un club, et le profil de l'ancien coach d'Anderlecht fait partie des intéressants, selon VoetbalNieuws. Et plus bas dans le tableau, d'autres clubs auront aussi besoin d'un nouvel entraîneur, comme le Beerschot, entre autres.