Le Club de Bruges a rendez-vous avec son histoire... et pourrait mettre les 6 équipes de Play-Offs 1 en Europe !

Alors que les Play-Offs battent leur plein, le Club de Bruges a rendez-vous avec son histoire, jeudi. Il peut se qualifier pour les demi-finales d'une compétition européenne, en validant sa qualification au PAOK.

Les années précédentes, plusieurs équipes belges ont réussi à atteindre les quarts de finale d'une Coupe d'Europe. La Gantoise a été éliminée par West-Ham United. Anderlecht, l'Union et même le Club de Bruges ont montré de belles choses. En vain.

Face au PAOK Salonique, les Blauw & Zwart ont une réelle opportunité de se qualifier pour les demi-finales. Cela fait depuis 1993 qu'une équipe belge n'a plus rejoint le dernier carré d'une compétition européenne. À l'époque, c'était l'Antwerp qui avait réussi cet exploit. The Great Old avait même atteint la finale de la Coupe des Coupes à Wembley, perdue contre Parme.

© photonews

Bruges court après sa quatrième demi-finale européenne

Le match aller a laissé quelques regrets aux hommes de Nicky Hayen. La victoire 1-0 se prend, mais les Brugeois avaient la place pour accroitre davantage le score. Igor Thiago, notamment, a raté un penalty.

C'est dans un véritable chaudron que le Club va devoir garder son résultat. L'ancien de la Venise du Nord, Tuur Dierckx, qui connaît bien le championnat grec pour y évoluer, a promis le pire à ses anciennes couleurs, mais restait tout de même confiant.

Le Club de Bruges va devoir s'accrocher, probablement devoir laisser passer un premier quart d'heure difficile, mais la récompense potentielle est à la hauteur de l'effort : une quatrième demi-finale européenne dans son histoire, après 1976, 1978 et 1992. Bruges a atteint deux fois la finale, mais n'a jamais gagné.

Tous les Play-Offs 1 en Coupe d'Europe ?

Et si l'on regarde déjà une demi-finale potentielle, le Viktoria Plzen et la Fiorentina se sont quittés sur un 0-0 au match aller, au terme d'une rencontre qui ne restera certainement pas dans les annales. Et si...? Cette semaine, nous vous évoquions un scénario dans lequel ce serait le troisième qui affronterait le vainqueur des PO2 en barrages.

Dans un scénario tout à fait utopique dans lequel Bruges remporte la Conference League, les six équipes qualifiées en Play-Offs 1 pourraient se retrouver européennes ! Avec l'Union dans le top 3, pas le Club de Bruges, et l'Antwerp qui remporte la Coupe de Belgique, l'équipe la moins bien classée entre Genk et le Cercle affronterait le septième pour le barrage européen. L'autre serait aussi qualifiée.