📷 Une présence très surprenante côté Bruges pour le déplacement au PAOK !

Le FC Bruges se rend au PAOK Salonique cette semaine pour défendre la courte avance obtenue au match aller. Un match tellement important qu'un retour notable est à remarquer !

C'est un Club de Bruges au complet qui se rendra au PAOK Salonique ce jeudi. Après la victoire 1-0 à l'aller, la qualification pour une demi-finale de Coupe d'Europe est une réelle possibilité, qui confirmerait que les Blauw & Zwart vont beaucoup mieux en cette fin de saison.

"Au complet" ne veut bien sûr pas dire que Nicky Hayen aura tout son groupe à disposition, mais bien que tout le groupe a fait le déplacement.

Les joueurs suspendus (Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Igor Thiago) sont présents, tout comme les blessés et incertains (Simon Mignolet, Andreas Skov Olsen, Casper Nielsen et Denis Odoi).

Bruges proche d'une première depuis 1992

Mais une autre présence a pu être constatée par le Nieuwsblad : Vincent Mannaert, CEO du Club et sur le départ. Depuis de longs mois, la presse néerlandophone parle de Mannaert comme d'un dirigeant déjà démissionnaire, qui aurait presque vidé son bureau et ne serait plus jamais présent au Jan Breydel.

Sa présence au stade était en tout cas devenue rare, et cette absence avait été pointée du doigt par Ronny Deila comme l'une des raisons des difficultés du FC Bruges lors des dernières semaines du Norvégien sur le banc.

Revoir Vincent Mannaert envoie un message fort : ce quart de finale retour est probablement le match le plus important de la saison des Gazelles jusqu'ici. Une demi-finale de Coupe d'Europe serait une première pour un club belge depuis 1993, et une première pour Bruges depuis 1992.