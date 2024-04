A 90 minutes d'une demi-finale européenne mais submergé d'absents : le casse-tête de Nicky Hayen

Le Club Bruges défendra demain soir son but d'avance acquis au match aller contre le PAOK. Nicky Hayen fait face à l'absence de plusieurs cadres.

Jeudi, le Club de Bruges a une occasion unique de se qualifier pour une demi-finale de Coupe d'Europe : ''Nous sommes sur le point de vivre une soirée historique, mais je ne ressens pas encore de pression. Nous n'avons encore rien en main", a déclaré Nicky Hayen lors de la conférence de presse, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Ces derniers temps, la gestion des penaltys a beaucoup fait parler. Quid en cas de tirs au but ? ''Vous verrez cela demain. Nous ne nous sommes pas entraînés davantage pour cela. En vous entraînant, vous pouvez mettre plus de pression sur les joueurs, et ce n'est pas nécessaire. Nous avons suffisamment de joueurs capables d'en botter un".

Le Club de Bruges déforcé

Mais il ne faut pas chercher aussi loin pour trouver trace des incertitudes entourant la rencontre de demain. Avec Brandon Mechele, Maxim De Cuyper et Igor Thiago suspendus, Jorne Spileers, Simon Mignolet, Andreas Skov Olsen et Casper Nielsen très incertains, les choix de l'entraîneurs se compliquent.

Pour les trois derniers cités, les chances de les voir sur le terrain s'amenuisent : ils n'étaient présents qu'en spectateurs à l'entraînement du jour. Quant à Spileers, Hayen confesse : ''Nous déciderons à la dernière minute.''

Mais il explique avoir des options de rechange : "J'ai un plan B prêt à l'arrière. Mais si je vous le révèle, l'adversaire le saura aussi. Nous avons quelques options prêtes".