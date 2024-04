Un entraîneur français dans les petits papiers de plusieurs clubs belges

La valse des entraîneurs devrait reprendre de plus belle cet été. Ahmed Kantari pourrait faire son entrée dans ce grand carrousel qu'est le football belge.

Ahmed Kantari vit des moments difficiles avec Valenciennes. Ce club historique du Nord de la France a été relégué, le Stade du Hainaut connaîtra ainsi la troisième division.

Les coéquipiers d'Anthony Knockaert ont toutefois vécu un parcours historique en Coupe de France en atteignant les demi-finales. De quoi permettre à certains de se mettre en avant pour éviter la bascule, à commencer par le coach.

Selon Le Soir, Ahmed Kantari est ainsi scouté par plusieurs équipes belges, de première et deuxième division.

En Belgique pour décrocher sa deuxième expérience comme T1 ?

Agé de 38 ans, le natif de Blois a raccroché les crampons après plus de 250 matchs disputés entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Depuis, il a gravi les échelons pour devenir l'entraîneur principal de Valenciennes en décembre dernier après des expériences en tant qu'adjoint à Nottingham Forest et Al-Duhail.

Le nom des équipes belges intéressées n'a pas encore filtré mais plusieurs clubs de l'élite sont en passe de perdre leur entraîneur cet été.