Dirk Kuyt vers... le top belge ? "Il pourrait signer à Anderlecht, à Genk, à Bruges..."

Promu en D1A avec le Beerschot, Dirk Kuyt sera-t-il encore sur le banc des Rats la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr.

La remontée au classement du Beerschot et, in fine, sa promotion en D1A doivent beaucoup à un homme : Dirk Kuyt. L'ancienne légende de Liverpool a débarqué au Kiel en fin d'année 2023 et décroché le titre en Challenger Pro League.

Une belle revanche pour Kuyt dont la seule expérience en tant que T1 s'était plutôt mal passée à l'ADO La Haye, en 2022. Mais le Néerlandais va-t-il rester au Beerschot ? La gestion chaotique de United World Group, propriétaire des Rats, n'incite pas à l'optimisme.

En effet, alors que le coach Andreas Wieland avait fait ses valises en fin de saison, le CEO Frederic Vandensteen a suivi récemment malgré le titre de champion. Et le directeur sportif Gyorgy Csepregi pourrait faire de même (lire ici).

Mais si Kuyt quittait le Beerschot, où pourrait-il aller ? Selon son compatriote (et ancien joueur de Lokeren) René van der Gijp, il serait bien inspiré de rester en Belgique. "Je conseillerais à Dirk de rester en Belgique, et de s'inspirer de Johan Boskamp, qui a fait une bonne partie de sa carrière là-bas", déclare-t-il dans Vaandag Inside.

"Il peut aller à Bruges, Anderlecht ou Genk avant de tenter sa chance à l'étranger. C'est un pays où il fait bon vivre. La mentalité y est très différente qu'aux Pays-Bas, où nous sommes un peu cyniques", estime Van der Gijp. "En Belgique, les gens sont plus détendus".