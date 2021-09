Prolongation en vue pour Lautaro Martinez

Lautaro Martinez et l'Inter Milan, une union faite pour durer? Complice de Romelu Lukaku à la pointe de l'attaque milanaise l'an dernier, l'Argentin est sur le point de signer un nouveau contrat de cinq ans, selon les informations de Fabrizio Romano.

Âgé de 24 ans, Lautaro Martinez avait rejoint l'Inter en 2018. Performant dès ses débuts avec les Nerazzuri, il avait été l'un des grands artisans du Scudetto conquis la saison dernière, avec 17 buts et 10 assists en Serie A.

Lautaro Martinez will soon extend his contract with Inter until June 2026. The agreement is at final stages and set to be signed - increased salary after turning down Tottenham and Atletico Madrid proposals. 🇦🇷 #Inter #transfers