Raphael Varane aux anges à Manchester United

Arrivé cet été en provenance du Real Madrid, Raphael Varane s'est parfaitement intégré à Manchester United

Raphael Varane vit un conte de fée à Manchester United. Après dix saisons au Real, le défenseur français avait besoin de changer d'air. Il a donc décidé cet été de relever le défi qui lui a été proposé par Manchester United.

Dans une interview accordée à Sky Sports, Varane a confié toute sa détermination et sa joie de faire partie des Red Devils : "Je veux être meilleur. Je veux m'améliorer. Je veux me dépasser. C'est un nouveau défi pour moi. Une compétition différente, une mentalité différente, une atmosphère différente. C'est tout nouveau pour moi, mais j'ai apprécié chaque jour jusqu'à présent. C'est un grand défi de ramener Manchester United au sommet mais je sens que les gens veulent gagner, les gens veulent faire de grandes choses avec ce club, et c'est une grande motivation pour moi."

Attiré en partie par Paul Pogba, Raphael Varane est ravi d'évoluer pour la première fois en club avec La Pioche : "C'est un grand joueur. Mais il a aussi une très bonne énergie, une énergie positive. C'est un leader pour le groupe. Je le connais depuis très longtemps donc je suis heureux de jouer avec lui."

Le défenseur de 28 ans a eu la bonne surprise de voir débarquer son ancien coéquipier pendant sept saisons, Cristiano Ronaldo, en toute fin de mercato : "Je pense qu'il est le meilleur exemple au monde en termes d'éthique de travail et de mentalité de gagnant. En jouant avec ce type de joueur, on s'améliore tous les jours. S'il joue encore à un tel niveau à son âge, c'est parce que son travail est incroyable. Je suis très heureux de jouer avec lui."

Malgré la défaite en Ligue des Champions face aux Young Boys, tout semble aller pour le mieux pour Raphael Varane.