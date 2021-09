Genk tient son rang, pas l'Antwerp

En match en retard, les Limbourgeois pourraient prendre la tête du championnat alors que l'Antwerp est dans le dur.

Depuis l’arrivée de John Van Den Brom, Genk est entré dans une certaine constance, tant dans les résultats que dans le jeu offensif. D’ailleurs, les résultats ont suivi puisque les Limbourgeois ont terminé à la 2ème place du championnat la saison dernière avec le même nombre de points que Bruges.

Et cette saison, avec un mercato qui a apporté Tresor et Ugbo à un effecctif déjà bien fourni, Genk se poste comme le principal rival du Club de Bruges. D’ailleurs, en cas de victoire ce mercredi contre l’Antwerp, ils seront en tête du championnat à la différence de buts.

© photonews

En face, le Great Old est un peu… morose. Pourtant, le mercato a été remarquable et remarqué avec les arrivées de Bataille, Frey, Nainggolan, Engels, Dessoleil ou encore Fisher. Mais jusqu’ici, au niveau du jeu, ce sont plus des individualités qu’une équipe et chacun tente de tirer son épingle du jeu.

Ce qui est pire, c’est que les résultats ne suivent pas. La direction du club espérait certainement avoir plus que 11 points à ce moment de la saison et les deux dernières victoires, acquises contre Eupen et Seraing, n’ont rassuré personne tant les Anversois sont incapables de se créer beaucoup d’occasions.

Le duel de ce mercredi est un choc pour les deux équipes, et tant Genk que l’Antwerp se doivent de s’imposer. Cela devrait nous offrir une rencontre ouverte.