Marc Coucke réagit après l'inculpation de l'ancienne direction anderlechtoise : "Heureux mais aussi triste"

Marc Coucke a tenu à s'exprimer sur Twitter après l'annonce de l'inculpation de plusieurs membres de l'ancienne direction anderlechtoise : "Je remercie le tribunal pour leur enquête approfondie sur cette affaire. Nous envisageons, moi-même et/ou le RSCA, de nous constituer partie civile afin d'avoir accès au dossier et d'obtenir une quelconque indemnisation."

L'homme fort anderlechtois s'est dit avoir un sentiment mitigé sur la situation : "Heureux mais aussi triste de voir ce dossier en tant que'actionnaire principal. Je ferai tout mon possible afin que les supporters puissent vivre un futur digne et magnifique pour le RSCA."

2/2 Heureux et triste à la fois de voir ce dossier, en tant qu’actionnaire principal de soutien, et ensemble avec la direction du club et le staff sportif, je ferai tout mon possible pour que les nombreux supporters puissent vivre un futur digne et magnifique pour le RSCA.