🎥 Jelle Vossen réagit au retour spectaculaire de Zulte et a un message pour les supporters

Jelle Vossen a permis √† son √©quipe de prendre un point gr√Ęce √† son penalty. "Il ne pouvait pas la manquer", a d√©clar√© Francky Dury. Qu'en a pens√© le principal concern√© ?

"Avant, bien sûr, on veut surtout et toujours gagner un derby", a déclaré Jelle Vossen après le partage entre Zulte Waregem et Courtrai.

"Mais avec le recul, nous sommes heureux de ce match nul. C'est dommage que nous ne ne soyons pas parvenus à gagner à domicile, mais revenir de 0-2 est quelque chose dont on doit être satisfait."

L'attaquant avait également un message pour les supporters. "C'est grâce à vous les gars que nous sommes quand même arrivés à prendre un point, merci beaucoup."