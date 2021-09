Jesse Marsch : "Nous n'avons pas bien joué"

Ce mardi soir, le Club de Bruges a créé la surprise en allant s'imposer au RB Leipzig (1-2) lors de la deuxième journée de la Ligue des champions.

Après sa plantureuse victoire contre le Hertha Berlin le week-end dernier (6-0), le RB Leipzig avait fait le plein de confiance avant d'affronter le Club de Bruges. Les Allemands ouvriront d'ailleurs le score rapidement grâce à Nkunku, mais le champion de Belgique égalisera peu après via Vanaken. Rits permettra ensuite aux visiteurs de prendre les commandes de la rencontre juste avant le pause. Le score ne bougera plus malgré la pression du RB Leipzig.

"Nous avons pris l'avantage au début, mais le reste de la première mi-temps a été totalement mouvementé. Nous avons perdu beaucoup de ballons et n'avons pas bien joué. J'ai dit aux garçons de la pause qu'ils devaient rester calmes", a confié Jesse Marsch à l'issue de la rencontre.

© photonews

"En deuxième mi-temps, nous étions meilleurs et plus posés. Nous aurions pu renverser le match, mais malheureusement nous n'avons pas marqué. En ce moment, soit nous jouons très bien, soit nous jouons mal. Nous devons trouver plus de cohérence et de constance", a expliqué le technicien américain.