Le Sheriff Tiraspol a réalisé un véritable exploit statistique en battant le Real Madrid

D'après les estimations de l'Euro Club Index, le Sheriff Tiraspol est entré dans l'histoire ce mardi soir en allant s'imposer au Real Madrid malgré un pourcentage de chances de victoire calculé à ... 1,4%. Cet indice est calculé depuis 2010 et se base sur l'écart au classement européen entre les clubs, qui était de 172 places (le Real est 3e de cet indice, le Sheriff 175e). La victoire du Sheriff permet aux Moldaves de grimper de 20 places au classement de l'ECI.

Le second plus grand "choc" en date dans l'histoire de la C1 date de 2012, quand le Celtic Glasgow était venu à bout du FC Barcelone. Les Ecossais avaient pourtant ... 7,1% de chances de l'emporter. On peut donc dire que le Sheriff conservera son record un certain temps ...

