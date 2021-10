L'avocat de Kamara s'en prend à l'UEFA: "Ils parlent de respect, mais ils sont une honte"

Le joueur des Rangers a été hué par... des écoliers en Europa League. Son avocat a pris la parole et n'est pas tendre avec les dirigeants de l'UEFA.

Une nouvelle défaite en Ligue Europa, une expulsion, des insultes, des cris racistes, le milieu de terrain des Glasgow Rangers Glen Kamara (25 ans, 3 matchs en C3 cette saison) a passé une sale soirée contre le Sparta Prague (0-1), jeudi. L'avocat du Finlandais s'est dit scandalisé par le traitement réservé à son client.

"Ce qui est triste avec les événements d'hier soir, c’est que le stade était fermé aux supporters du Sparta, et qu’on ne pensait pas voir de telles scènes se répéter. On imaginait ne pas entendre d’insultes, ne pas voir de racisme. Sauf que cela s’est encore produit avec... 10 000 écoliers, qui ont insulté et hué Glen Kamara à chaque touche de balle. Et pas seulement Glen, mais tous les joueurs noirs des Rangers. Et ça, c’est juste inacceptable, c’est une véritable honte, et il est temps que les autorités tchèques réalisent qu’il y a un vrai problème de racisme dans ce pays. Ça suffit !", a pesté Aamer Anwar pour Sky Sports.

"Soyons francs : ils (l’UEFA et ses dirigeants) sont une honte ! Ils ont échoué à chaque fois qu’ils avaient l’occasion d’agir. Ils aiment parler de respect, mais où est le respect pour Glen Kamara ? Où est le respect pour les joueurs noirs qui sont insultés ? (…) Même après le match, cela se poursuit sur les réseaux sociaux... Je ne suis pas un joueur de foot, je suis un avocat, et depuis hier soir j’ai dû bloquer plein d’individus racistes en ligne. Combien de temps cela va-t-il encore durer ? Je crois que les autorités n’ont même pas commencé à s’emparer du problème", a ruminé l'avocat de Kamara. Un sacré coup de gueule.