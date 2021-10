Tebas et le PSG: il annonce pouvoir prouver ce qu'il annonce

Le président de la Ligue espagnole de football tire une nouvelle fois sur le PSG.

Le président de la Liga Javier Tebas ne lâche toujours pas le Paris Saint-Germain. Très critique par rapport au mode de fonctionnement économique du vice-champion de France en titre, le dirigeant espagnol en a rajouté une couche ce jeudi dans les colonnes du quotidien L'Equipe.

"Des critiques car ils ont chipé Neymar et Messi ? C'est se mentir à soi-même de penser cela. Je critique le PSG car il ne génère pas l'argent pour avoir l'effectif qu'il a. Cela provoque une distorsion de concurrence dans l'économie du football européen. Cela ne correspond pas à du sponsoring réel. Comment le PSG peut nous expliquer qu'il a un effectif d'une valeur de quasiment 600 millions d'euros ? S'il gagne la Ligue 1, il ne va pas gagner plus de 45 millions d'euros... C'est impossible. J'ai invité le président du PSG (Nasser Al-Khelaïfi, ndlr) et celui de la Ligue française (Vincent Labrune, ndlr) pour leur montrer les chiffres que nous avons et où sont les irrégularités. Ils ne m'ont pas répondu. Ils sont rapides pour me critiquer, pas pour me répondre. Je peux montrer, chiffres à l'appui, les tricheries vis-à-vis du fair-play financier, qui n'a pas encore été changé. Avant Messi, le PSG avait un sponsoring 40% plus important que celui de Manchester United... Il y a une valeur de marché... Que Messi et Neymar restent au PSG, ça m'est égal. C'est seulement que tout cela fait beaucoup de mal au football européen", a fustigé Tebas.