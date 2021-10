Paul Pogba lâche une petite indication sur son avenir

Ce jeudi, le Français était de retour au Juventus Stadium après un passage entre 2012 et 2016 à la Juve. Il n'exclut pas un retour chez ses anciennes couleurs.

Paul Pogba vit-il ses derniers mois à Manchester United ? On le sait, le joueur est en fin de contrat chez les Red Devils et même si le club anglais souhaite prolonger la Pioche, l'international français n'est pas sûr de rester à Manchester.

Cet été, le milieu de terrain bénéficiait déjà de l'intérêt du PSG mais un autre club pourrait entrer dans la danse. En effet, le Français ne semble pas clairement exclure un retour à la Juventus : "Je suis toujours en contact avec d'anciens coéquipiers de la Juventus. Je suis à Manchester United et il me reste un an de contrat, la suite on verra. Si je suis bien à Turin ? Oui", a-t-il déclaré pour Mediaset.