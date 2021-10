Alexandre Grosjean : "Ce n'était pas tenable, il fallait prendre des décisions importantes"

Le Standard de Liège a présenté son nouvel entraîneur à la presse ce mardi après-midi. La direction a tenu à s'expliquer concernant l'éviction de Mbaye et Leye et de son staff.

Mbaye Leye remercié, Luka Elsner est devenu le nouvel entraîneur du Standard de Liège. "Ce n'était pas prévu de présenter un coach en pleine saison. Nous avons pris la décision de nous séparer de Mbaye Leye et de ses deux adjoints. Nous sommes 12ème au classement avec un bilan de 13 points sur 30 et 4 unités sur 15 à domicile. Après la débâcle à Malines, c'était notre troisième défaite d'affilée. Ce n'était pas tenable, il fallait prendre des décisions importantes. Jusqu'a la dernière minute, nous étions derrière le coach, mais le match à Malines n'a pas donné une autre dynamique. Nous n'avons pas pris de décision à chaud. C'était important de se donner le temps de la réflexion et passer les 48 heures. Le constat était unanime", a confié Alexandre Grosjean avant de poursuivre.

"Ce n'est jamais l'échec d'une personne mais le coach paie les pots cassés des résultats sportifs. C'est un échec collectif donc du club, des joueurs, de la direction et du staff. La direction que je représente doit assumer. Il y a eu beaucoup trop de changements au Standard de Liège, les période de stabilité sont assez rares ici en effet, néanmoins, il est important de faire le bilan et de prendre les mesures adéquates. La volonté est de repartir d'une page plus ou moins blanche et de ne pas commettre les mêmes erreurs. Nous voulons un résultat différent et réussir ce projet ensemble. Nous nous sommes mis à la recherche d'un coach et nous avons beaucoup de plaisir à accueillir Luka Elsner. Il répond à de nombreux points ce que nous cherchons. Nous avons plusieurs points de convergence et nous voulons mener à bien ce projet ensemble", a souligné le CEO des Rouches avant d'évoquer Will Still.

"Will était analyste vidéo en 2015-2016 sous ferrera et a effectué un parcours très honorable ces 5 dernières années. Nous avions pris contact avec lui avant même de nous séparer de Mbaye Leye. Nous voulions renforcer le staff et le projet était déjà présent."