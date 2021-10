Ederson et Gabriel Jesus à Lommel ... pour pouvoir affronter Bruges

La présence d'Ederson et de Gabriel Jesus au coup d'envoi de Lommel-Mouscron était évidemment liée au partenariat entre Manchester City et son "petit frère" du City Football Group, mais pas uniquement ...

C'était l'une des images étonnantes du week-end : Ederson et Gabriel Jesus, internationaux brésiliens et stars de Manchester City, sont venus donner le coup d'envoi du modeste match de D1B entre Lommel et Mouscron. Une présence facilitée par l'appartenance de Lommel au City Football Group, bien sûr.

Mais aussi et surtout permise par ... la trêve internationale et le match de ce mardi entre Bruges et Manchester City. De retour très tard des rencontres du Brésil, Ederson et Jesus auraient dû passer par la case quarantaine à leur arrivée en Grande-Bretagne. Comme l'a expliqué Guardiola en conférence de presse ce week-end, Manchester a donc décidé d'envoyer ses joueurs en Belgique, où ils ne doivent pas s'isoler, pour pouvoir compter sur eux en Ligue des Champions ce mardi !