Stefan Krämer est déçu: "Si on ne joue pas à 100% contre ce type d'équipe..."

Il y a des soirs où rien ne va... c'était le cas d'Eupen sur la pelouse de La Gantoise.

Stefan Krämer le dit d'entrée: il ne fera pas une grande analyse de cette rencontre en conférence de presse. Mais il revient quand même sur ce qu'il a vu lors de cette rencontre: " Il y a eu une grande différence entre la première période et la seconde. On a de la chance que ce soit seulement 1-0 à la mi-temps. Le penalty est ridicule, mais ils ont eu des occasions avant."

Il revient ensuite sur les points qui l'ont dérange: "On a joué contre l'une des meilleures équipes de Belgique. Dans ce genre de match, si on n'est pas à 100%, on n'a aucune chance, et nous ne l'avons pas été. Je retiens juste les 20 premières minutes de la seconde période où nous avons été au niveau. Nous n'avons pas montré notre vrai visage et je n'aime pas ça".

Le vrai visage d'Eupen devra revenir dans une semaine, contre l'Union.