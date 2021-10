Pep Guardiola fan de l'une de ses pépites : "Il a une qualité spéciale"

Pep Guardiola pense que Cole Palmer peut devenir une pièce majeure de City durant les années à venir.Le jeune prodige n'a mis que quelques minutes à marquer contre le Club de Bruges après être entré en jeu.

Manchester City s'est imposé facilement au Club de Bruges ce mardi soir lors de la troisième journée de la Ligue des champions. Le jeune Cole Palmer a inscrit la cinquième but des Skyblues au Jan Breydel. "Cole a une qualité spéciale devant la cage adverse, un talent qu'il est difficile de trouver", a déclaré Guardiola en conférence de presse. "Quand il a le ballon à cet endroit, la plupart du temps, il finit dans le filet. C'est difficile de trouver un joueur ainsi. Je sais comment cela fonctionne avec les jeunes joueurs. Nous devons être calmes et patients. Sa place figure dans la deuxième équipe mais en même temps il s'entraîne avec nous et travaille avec notre philosophie de jeu. Je suis content de son but. Il aurait pu mieux faire au niveau de quelques actions, mais c'est normal. C'est l'expérience. Étape par étape, nous donnons une opportunité à nos jeunes joueurs", a confié le Catalan.

Palmer peut-il suivre les traces de Phil Foden et devenir un titulaire en équipe première et éventuellement représenter son pays. "Phil est Phil", a-t-il répondu. "Cole est Cole. Phil est déjà une réalité sinon il ne serait pas présent avec l'équipe nationale. Combien de minutes a-t-il joué ? Phil est Phil. Cole est un adolescent. C'est un jeune joueur qui a encore une grosse marge de progression et qui est encore loin de Phil. Nous ne pouvons pas comparer. Je pense qu'il faut regarder les minutes sur le terrain d'entraînement. Cole est toujours présent à l'entraînement. Il a joué quelques minutes à Burnley, puis est allé marquer trois buts avec l'équipe réserve. Certains joueurs sont paresseux et ne veulent pas jouer. Il est tout le contraire. Il bouge et marque trois buts. Les gens dans ce monde veulent des choses immédiatement. Tout a besoin de temps. Vous ne pouvez pas cuisiner un bon plat si vous ne passez pas de temps dans la cuisine", a souligné l'ancien technicien du Barça et du Bayern Munich.