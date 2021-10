David Moyes satisfait après la victoire contre Genk : "En Europe, c'est toujours différent"

West Ham n'a pas dû forcer pour surclasser Genk. David Moyes, avec toute son expérience, sait que chaque victoire européenne est importante.

David Moyes (58 ans) était un entraîneur heureux après la belle victoire de son équipe (3-0) face à Genk : "Je suis vraiment ravi de cette performance, c'est une nouvelle victoire européenne pour nous, on fait du bon travail et les joueurs le savent", déclare-t-il. "L'important est que chaque joueur obtienne du temps de jeu et se sente concerné. Et ils s'en sortent tous très bien".

West Ham alignait en effet quelques réservistes habituels, comme Yarmolenko, Bowen ou Vlasic. "Certains ont de l'expérience européenne, mais nous sommes une jeune équipe et l'Europe est nouvelle pour nous. Nous abordons juste ces matchs sans mettre le frein. Nous ne les préparons pas comme des matchs de championnat car l'adversaire est moins connu", souligne Moyes. "Mais les joueurs ont bien réagi. L'objectif est de passer l'hiver, mais si nous pouvons gagner le groupe, tant mieux. Nous devons encore aller à Genk et Vienne, rien n'est acquis". Avec 6 points d'avance sur les autres concurrents, West Ham est en tout cas dans un fauteuil.