"C'est un monstre": les compliments de Memphis Depay à Noa Lang

Noa Lang a visiblement profité de ses premiers pas avec la sélection néerlandaise pour séduire ses coéquipiers.

Dans une interview accordée à Eleven Sports en marge de son premier Clasico, Memphis Depay a pris le temps d'évoquer les débuts de Noa Lang avec la sélection néerlandaise.

Et le milieu offensif du Barça est déjà conquis. "Tout le monde connaît ses qualités. Pour moi, c'est un monstre", insiste Memphis Depay. "Il est vraiment dangereux, il utilise la profondeur grâce à sa vitesse... Et il est encore jeune", ajoute le Néerlandais qui voit un bel avenir se dessiner pour son compatriote. "Si on regarde ses statistiques, ce n'est pas quelque chose qu'on voit très souvent, en particulier à son âge."

À nouveau présélectionné pour les rencontres au Monténégro et contre la Norvège, Noa Lang pourrait avoir de nouvelles occasions de s'illustrer avec les Oranje en novembre.