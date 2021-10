🎥 Un jeune belge formé à Bruges candidat pour le but de l'année en Eredivisie

Cyril Ngonge (21 ans) est l'un des talents de l'école de jeunes du Club de Bruges , même s'il n'a pas eu beaucoup d'occasions de jouer avec Blauw and Zwart. Après un prêt au Jong PSV, Ngonge a attéri à Groningen via le RKC Waalwijk, où il a inscrit six buts en dix matches.

Ce dimanche, lors de la victoire 2-0 de Groningen face à l'AZ, Cyril Ngonge a assurément inscrit un des buts de l'année en Eredivisie. Candidat au prix Puskas?

Sometimes there's nothing you can do but stand & applaud. Puskás Award worthy + strong early contender for goal of the season: Groningen forward Cyril Ngonge with this outrageous scorpion kick against AZ (reaction by Michael de Leeuw, wearing number eight, sums it up perfectly). pic.twitter.com/8whJUVauma