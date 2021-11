L'Olympique Lyonnais très intéressé par un joueur du FC Porto

Cet hiver, l'Olympique Lyonnais sera confronté aux départs de Karl Toko Ekambi, Islam Slimani et Tino Kadewere à la Coupe d'Afrique des Nations (9 janvier-6 février).

Pour pallier ces absences dans le secteur offensif, l'Olympique Lyonnais étudie plusieurs pistes en vue du prochain mercato hivernal. Le club rhodanien s'intéresse toujours à l'attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg, Sardar Azmoun (26 ans), dont le contrat en Russie s'achève en juin.

Mais, l'OL lorgne également Jesus Manuel Corona (28 ans, 9 matchs toutes compétitions cette saison), selon L'Equipe. L'ailier droit mexicain, qui n'aura également plus que six mois de contrat en janvier, refuse de prolonger au FC Porto, et ses représentants ont entamé des discussions avec la direction lyonnaise. Cependant, le club français n'est pas seul sur le dossier Corona. En effet, le natif d'Hermosillo est également en contact avancé avec le Milan AC, qui en a fait une priorité.