Xavier Mercier encore décisif : "Les supporters d'OHL sont en forme"

OHL respire à nouveau et Xavier Mercier y est pour beaucoup. Pourtant réduit à dix, le club louvaniste a pu compter sur son douzième homme.

Le nom de Xavier Mercier a également été bruyamment crié après le coup de sifflet final. "Il y a vraiment une excellente ambiance ici. Cela contribue également à l'intensité sur le terrain. L'après-Covid a fait du bien aux supporters d'OHL ", a déclaré Mercier en riant. "Ils sont en bonne forme. C'est mieux pour nous. C'est aussi grâce à cela que nous pouvons gagner des matchs aussi difficiles."

C'était en effet loin d'être facile. Mercier a marqué le seul but du match sur un coup franc. "C'est un domaine que j'aime, j'aime tirer des coups francs. C'est bien pour nous que le ballon soit rentré. Le mur d'Ostende a-t-il été mis en place correctement ? Ils ont mis deux hommes aux postes. C'était donc bien fait, mais je me sentais bien et j'ai mis le ballon dedans."

Ce but s'est donc traduit par trois points importants pour OHL. "Les deux équipes ont un style de jeu assez similaire. Ils ont adapté leur système pour nous bloquer au milieu du terrain. Ils ont créé beaucoup de phases offensives, mais nous savions qu'ils allaient mettre la pression sur nous. Nous étions prêts à jouer contre une équipe agressive."

Le seul bémol est l'exclusion d'Al-Tamari. "Dommage pour lui qu'il ait pris un deuxième jaune pour une simulation. Il a quelque chose de provocateur dans son jeu, mais l'interaction avec lui est de mieux en mieux", a confié Mercier.