Verheyen évoque un attaquant d'Anderlecht : "Une grande déception"

Vincent Kompany change sa paire d'attaquants presque chaque semaine. Mais aucun duo n'a réussi à convaincre. Gert Verheyen constate que l'énorme talent de Joshua Zirkzee doit encore être affiné.

Contre l'Antwerp, l'attaquant néerlandais n'a pratiquement pas joué. "J'ai trouvé que Zirkzee était une grosse déception", a déclaré Verheyen à Het Nieuwsblad. "Ce qu'il a montré au Bosuil était totalement disproportionné par rapport à ses qualités. Il a le plus de talent et est techniquement le meilleur entre les lignes, mais il n'a pas frappé une balle. Il n'a fait qu'une seule bonne passe, à l'origine de l'occasion pour El Hadj. Une telle performance ne devrait pas être autorisée. Ce que Kouamé a fait ensuite, je l'ai trouvé acceptable, mais pas plus que ça. Il a également perdu le ballon à deux reprises, ce qui a donné à l'Antwerp la possibilité de contrer."

Quel duo serait alors la plus performante ? "En théorie, le Zirkzee-Kouamé et le Zirkzee-Raman ont tous deux du sens", déclare Verheyen. "Un attaquant qui descend et un autre qui va en profondeur. Seul Kompany ne pourra jamais être satisfait à 100 % de ses attaquants."