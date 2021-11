Todibo rend hommage à un ancien du Standard

Le défenseur de Nice apprend chaque jour auprès d'un joueur d'expérience.

Jean-Clair Todibo (21 ans, 13 matchs et 1 but en L1 cette saison) est un joueur épanoui. Après un début de carrière chaotique entre Toulouse, le FC Barcelone, Schalke et Benfica, le défenseur central enchaîne les bonnes performances à Nice. Le jeune talent n'a d'ailleurs pas manqué de souligner l'importance de son mentor chez les Aiglons, Dante (38 ans, 13 matchs en L1 cette saison).

"Son expérience m’aide. On n’a pas besoin de se parler énormément. Dante, il ne va pas vite, peut-être, mais je n’ai pas vu beaucoup d’attaquants le prendre de vitesse. On se complète bien", a souligné le Bleuet dans un entretien accordé à Nice-Matin.