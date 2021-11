Nouveaux retards de paiements à Mouscron : cette fois, les joueurs sont concernés

Mouscron est en grande difficulté financière.

Alors que nous vous annoncions une faillite "virtuelle" de l'Excel Mouscron voilà quelques semaines ainsi que des retards de paiements pour plusieurs employés du club, les joueurs étaient jusque là toujours payés à temps.

Cette fois, ils ne sont pas épargnés : les joueurs et les membres du staff n'ont pas reçu leur salaire d'octobre, qui devait normalement tomber au début du mois de novembre.Si la situation n'est pas réglée d'ici à ce week-end, il est fort possible que les joueurs décident d'une grêve et ne participent plus aux entraînements, alors que le club affronte Waasland-Beveren dès ce vendredi.

Pour rappel, Gérard Lopez, président de l'Excel Mouscron, a totalement arrêté d'injecter de l'argent dans le club, lui qui a déjà plusieurs paiements de retard dans le cadre du rachat des Hurlus. Il cherche actuellement des repreneurs et serait vendeur à un prix qui, selon certaines sources, serait bien inférieur au prix d'achat (5 millions).