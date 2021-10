L'Excel Mouscron serait à nouveau au bord du gouffre sur le plan financier

Des nouvelles perturbantes viennent des coulisses à l'Excel Mouscron : Gérard Lopez, propriétaire du club, n'aurait pas respecté ses engagements et pourrait bien partir à court terme.

Récemment, certaines difficultés financières étaient évoquées du côté de l'Excel Mouscron : plusieurs employés du club n'auraient pas reçu leur salaire récemment, et certains paiements datant du mois de juillet dernier ne seraient jamais arrivés (lire ici). Ces révélations ne seraient que le sommet de l'iceberg : la situation financière du club serait bel et bien catastrophique, au point que certains évoquent même le terme de faillite virtuelle.

Gérard Lopez, propriétaire de l'Excel, avait en effet racheté le club pour 5 millions d'euros, via un paiement échelonné en 5 ans à raison d'1 million d'euros par an. Le premier paiement, dû pour la saison passée, n'a pas été effectué, pas plus que cette saison. Dans ces circonstances, l'Hispano-Luxembourgeois devrait revendre le club, et un repreneur doit être trouvé pour le mois de décembre afin d'être en ordre en février pour la licence professionnelle du club. Faute de quoi l'Excel Mouscron pourrait ne pas terminer la saison.

Du côté des joueurs, si certains connaîtraient des retards de paiement, ce ne serait pas le cas des cadres du club, qui sont pour l'instant toujours payés. Si certains venaient à ne plus l'être, ce qui semble inévitable à court ou moyen terme, la situation pourrait cependant devenir explosive au Canonnier. Où les problèmes ne sont décidément pas que sportifs ...